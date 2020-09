Coronavirus: in Sicilia +78 casi, in Italia 1.733 nuovi positivi

Dopo i 54 casi di ieri, oggi dal bollettino dell’emergenza Coronavirus ne emergono altri 78. Di questi, solo 6 contagi riguardano migranti (4 a Pozzallo e due a Siracusa).

I 78 nuovi casi fanno salire il numero degli attuali positivi in Sicilia a 1.284 (+32 rispetto a ieri), di cui 1.186 in isolamento domiciliare, 87 ricoverati in ospedale con sintomi (+6 rispetto a ieri) e 11 ricoverati gravi in Terapia Intensiva (-1 rispetto a ieri). I casi totali dall’inizio della pandemia sono invece 4.565, le guarigioni sono 2.993 (+46 rispetto a ieri), i decessi restano fermi a 288.

Preoccupano i focolai di Catania che ha registrato ben 21 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Ci sono poi Messina e Agrigento entrambe con 12 nuovi casi, Palermo con 10, Trapani e Ragusa con 9, Siracusa con 3 ed Enna con 2 (zero i nuovi casi segnalati dall’Asp di Caltanissetta).

Sale ancora il numero dei nuovi positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia. I contagiati sono 1.733, 336 in più rispetto a ieri. Aumenta anche il numero delle vittime, 11 rispetto alle 10 di ieri, per un numero complessivo di 35.518 morti. E’ quanto emerge dal quotidiano Bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Per i nuovi casi è record: non si aveva un risultato analogo dal 2 maggio.

Il totale delle persone attualmente positive è di 30.009, mentre i casi totali registrati da inizio pandemia arrivano a 274.644. Sono 121 i pazienti con Coronavirus attualmente in terapia intensiva, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.607. I pazienti in isolamento domiciliare sono ora 28.371. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è anc’esso da record e sale a 113.085, contro i 92.790 di ieri. Le Regioni più colpite dalla pandemia sono la Lombardia con 337 nuovi casi, il Veneto con 273, e Lazio e Campania con 171.