Con una nota ufficiale, il Comune di Trapani fa sapere che c’è un caso di positività al Covid-19 di un dipendente di Palazzo d’Ali. Il sindaco Giacomo Tranchida – già in quarantena in via cautelare in quanto frequentatore del ristorante La Giummara di Salemi – cautelativamente ha disposto la chiusura di tutti gli uffici del Palazzo per domani e venerdì con contestuale sanificazione e smart working del personale dipendente.