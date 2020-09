Caso Covid in centro estetico trapanese collegato al ristorante di Salemi. Fermato un matrimonio

Tra i contagi che ieri l’Asp di Trapani ha comunicato – ancora una volta legati al caso di positività del proprietario del ristorante La Giummara di Salemi – c’è anche la titolare di un centro estetico di Salinagrande.

“Con grande dispiacere Artestetica informa a tutta la sua clientela e tutte le sue conoscenze la chiusura temporanea per positività a Covid-19 con presunto contaggio avvenuto presso il ristorante La Giummarra – fa sapere su Facebook la titolare Rintodo -. Inoltreremo tutti i contatti delle persone che sono state in nostro contatto al fine di farvi esaminare con i rispettivi tamponi. Noi stiamo tutti bene. Con l’augurio di un risultato negativo per tutti quanti vi mando un abbraccio virtuale”.

Da ciò pare sia derivato anche l’annullamento di un matrimonio in quanto la sposa ha frequentato il centro estetico. Fortunatamente cerimonia bloccata in tempo per evitare ulteriore diffusioni del virus.

A ciò si aggiunge, come dichiarato dal Comune di Trapani con una nota ufficiale stamattina, un altro positivo tra i dipendenti comunali con chiusura di Palazzo d’Alì per due giorni, sanificazione dei luoghi e smart working per i lavoratori.