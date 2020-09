Referendum 20 e 21 settembre, avviso per la surroga dei presidenti di seggio

La legge elettorale prevede che la surroga dei Presidenti dei Seggio nominati dalla Corte d’Appello per le prossime elezioni referendarie del 20 e 21 settembre, eventualmente assenti e/o impediti, venga fatta direttamente dal sindaco. In vista di tale adempimento è stato stabilito con apposita determina che chi intende partecipare alla surroga dei Presidenti di Seggio eventualmente assenti e ne abbia i dovuti requisiti, debba presentare dal 7 all’11 settembre prossimi istanza, su apposito modello (che si allega in formato Jpg) o che può essere scaricato dal sito del Comune di Marsala alla Voce “Avvisi Importanti” (http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30354), al Protocollo Generale in via Garibaldi sia fisicamente sia via Pec (protocollo@pec.comune.marsala.tp.it) o email (protocollogenerale@comune.marsala.tp.it). Il sorteggio per la formulazione della graduatoria avverrà Mercoledì 16 settembre 2020, alle ore 10,00 – in forma pubblica nel rispetto della vigente normativa anticovid-19 – nei locali della Segreteria del Sindaco al Palazzo Municipale.

Le eventuali surroghe saranno effettuate a partire da venerdì 18 settembre 2020.