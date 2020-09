Petrosino: deceduto l’ex sindaco Gaspare Valenti

E’ deceduto a Petrosino l’ex sindaco Gaspare Valenti. Ex segretario comunale del Partito Socialista a Petrosino, Valenti fu più volte assessore e rivestì la carica di primo cittadino dal 6 luglio 1989 al 30 marzo 1991. Decisivo fu il suo impegno per il riconoscimento di Petrosino come Comune Autonomo. Cordoglio e vicinanza ai familiari di Valenti hanno espresso a nome proprio, di tutta la Giunta Comunale e di tutto il Consiglio Comunale, il sindaco Gaspare Giacalone e il presidente del Consiglio Comunale, Davide Laudicina. I funerali si svolgeranno domani mattina, alle ore 12, presso la Chiesa Maria Ss. delle Grazie.