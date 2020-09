Devastante incendio a Trapani: a fuoco un’azienda di materiale edile

Ancora un devastante incendio in provincia di Trapani. Stavolta, l’episodio è avvenuto nel capoluogo, nella zona di Villa Rosina, a danno di un’attività commerciale operante nel settore dell’edilizia, di proprietà della Omega snc. A partire dalle 15, sono giunte sul luogo del rogo 8 squadre operative, il Comandante e il funzionario di guardia con 31 unità e 15 automezzi per domare le fiamme. Inizialmente l’incendio ha interessato soprattutto un terreno incolto, adiacente la struttura. Ma poi, in seguito a un cambio di direzione del vento, ha cominciato ad estendersi alla copertura in resina dei locali dell’attività commerciale, nei quali erano stoccati ingenti quantitativi di materiale combustibile (vasche da bagno in resina, guaina, solventi vari, materiali in pvc, altre sostanze infiammabili). Inoltre, i vigili del fuoco intervenuti hanno constatato che le fiamme erano arrivate anche ai locali del piano terra e del primo piano, adibiti ad ufficio.

Muniti di autoprotettori e dpi, i vigili del fuoco hanno spento le fiamme che si erano propagate in tutta l’area di deposito, dotata di strutture portanti in profilati metallici e tavoloni di legno. Le operazioni di estinzione del rogo, particolarmente complesse e difficoltose, hanno impegnato tutto il dispositivo di soccorso intervenuto. Contestualmente, a causa del denso fumo sviluppatosi nei locali della ditta, si è arieggiato l’intero piano terra per fare uscire il fumo e il calore verso l’esterno.

A causa dell’elevato cimento termico estesosi, è avvenuto il crollo parziale del controsoffitto dei locali dell’azienda interessati dall’incendio. Inoltre, si sono fusi i componenti dell’impianto elettrico. Per tale ragione, tutti i locali della struttura sono dichiarati inagibili fino al ripristino di normali condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, la polizia municipale e i volontari della Protezione Civile.