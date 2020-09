Coronavirus nel trapanese: 7 casi in più nelle ultime 24 ore

Ulteriore incremento dei positivi al Coronavirus in provincia di Trapani, che sale a quota 35: rispetto a ieri i casi in più sono 7.

Questa la distribuzione territoriale: Alcamo 6; Buseto Palizzolo 1; Calatafimi Segesta 1; Castellammare del Golfo 1; Erice 2; Marsala 8; Mazara del Vallo 2; Salemi 7; Trapani 5; Valderice 1; Vita 1.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 2 nuovi casi ad Alcamo, 3 in più a Trapani, uno in più a Castellammare del Golfo e a Vita. Si tratta di contagi riconducibili ad avventori del ristorante “La Giummara” di Salemi.

Sul caso di Castellammare è giunta una nota del sindaco Nicolò Rizzo: «Le autorità sanitarie mi hanno confermato un caso di positività al Covid-19 di un cittadino castellammarese, già in isolamento ed in buono stato di salute. Sono in corso altri tamponi di verifica. Comunicheremo tempestivamente ulteriori sviluppi. Auguro una pronta guarigione al nostro concittadino ed invito tutti a mantenere la calma e rispettare le misure di contenimento in questo momento così delicato e di aumento della diffusione del virus: è obbligatorio indossare le mascherine anche all’aperto quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale e adottare le misure igieniche previste, come il continuo lavaggio delle mani o l’utilizzo di disinfettanti. Obbligo di quarantena e quarantena volontaria per chi ha frequentato aree a rischio e locali dove sono stati riscontrati focolai. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità sanitarie che nelle prossime ore ci aggiorneranno sugli esiti degli altri tamponi effettuati a concittadini».

Sono sempre 4 i ricoverati, nessuno dei quali in terapia intensiva. Gli altri 31 soggetti sono in isolamento domiciliare obbligatorio, monitorati dall’Asp di Trapani.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica i tamponi effettuati sono stati complessivamente 22.776, i test sierologici condotti sul personale sanitario sono stati 9.724, mentre i test per la ricerca antigene sono stati 1.496. Resta stabile il numero dei guariti (138) e dei decessi (5).