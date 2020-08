Marsala: si torna in Aula per Imu, Tari e Programma Triennale Opere Pubbliche

Il Consiglio Comunale di Marsala è convocato, con carattere d’urgenza e in “sessione di bilancio” per giovedì 3, lunedì 7 e mercoledì 9 settembre sempre con inizio alle ore 16,30 nella sede istituzionale di Palazzo VII Aprile in Piazza della Repubblica.

Tra i punti all’Ordine del Giorno, l’approvazione dei Regolamenti di Disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) e di Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI); l’approvazione Tariffe TARI (Tassa Rifiuti) per l’anno 2020, la conferma delle tariffe dell’anno 2019 comprese di Agevolazioni Covid; nonchè l’approvazione del Programma Triennale Opere Pubbliche per il periodo 2020-2022.