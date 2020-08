Rissa a Valderice, interviene il sindaco Stabile: “I migranti coinvolti non erano ospiti del nostro Centro di accoglienza”

Con un apposito post, il sindaco di Valderice Francesco Stabile fa chiarezza su quanto avvenuto la notte scorsa nel centro di Valderice.

“In un momento così difficile per il Paese Italia lasciare i sindaci quasi in solitudine ad affrontare problematiche legate al fenomeno dell’immigrazione è di sicuro una realtà costante e di difficile sopportazione. Gli avvenimenti spiacevoli e gravissimi accaduti ieri sera, presso la centralissima Piazza Cristo Re, ci hanno scosso molto. Per correttezza d’informazione, mi preme dire che i migranti protagonisti della lite non erano ospiti del Centro di accoglienza di Valderice. Già stamani, nelle prime ore della mattinata, ho avuto colloqui costanti con il Prefetto, dove ho chiesto un potenziamento immediato con il conseguente incremento della presenza delle forze dell’ordine che presidiano il nostro territorio e lo stesso centro d’accoglienza, che ricordo essere gestito direttamente dalla Prefettura e dal Governo nazionale. Questo naturalmente non basta, chiedo che il Governo centrale dia immediatamente la giusta attenzione e le dovute risposte e soluzioni per fermare lo sbarco sulle nostre coste e lo sviluppo sproporzionato dei centri di accoglienza”.