Marsala: il Consiglio approva il Regolamento Cubature e volumetrie

Dopo quasi tre ore di seduta, stamani il Consiglio comunale di Marsala – 20 i presenti all’appello – ha approvato il “Regolamento per la cessione di cubatura e per il trasferimento delle volumetrie. LR n. 16/2016″.

La delibera proposta dalla Giunta Municipale è stata illustrata dall’assessore Rino Passalacqua; mentre l’architetto Stefano Pipitone si è soffermato sugli emendamenti. Questi, in totale 11, sono stati predisposti dal presidente Enzo Sturiano che ne ha dato lettura in Aula.

Si è quindi aperto un dibattito sul contenuto degli emendamenti – tutti con parere tecnico favorevole e che riguardavano gli articoli 3, 4, 5, 6 del Regolamento – cui sono intervenuti i consiglieri Angelo Di Girolamo, Aldo Rodriquez, Luana Alagna, Antonio Vinci, Flavio Coppola, Letizia Arcara, Linda Licari e Daniele Nuccio. Per chiarimenti, sono ancora intervenuti il presidente Sturiano, l’assessore Passalacqua e l’architetto Pipitone.

Concluso il dibattito, si è prima passati alle votazioni dei singoli emendamenti, tutti approvati a maggioranza; quindi è stato esitato favorevolmente il “Regolamento cubatura e volumetrie” così come emendato.

Si torna in Aula mercoledi 12 agosto, alle ore 10.30.