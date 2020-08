Nuovo caso di Coronavirus ad Alcamo. Salgono a 6 i positivi nel trapanese

Salgono a 6 i positivi al Coronavirus in provincia di Trapani. Si registra infatti un nuovo caso ad Alcamo, con un paziente che si trova ricoverato all’Ospedale Cervello di Palermo. Sono invece in isolamento domiciliare obbligato gli altri 5 asintomatici in attesa di negativizzazione: 2 a Marsala, 1 ad Alcamo, 1 a Partanna e 1 a Mazara del Vallo. Restano tutti monitorati attraverso gli appositi test per la diagnosi del Covid-19.

Sale il numero dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (20.529), così come il numero dei test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio nelle strutture pubbliche e private della provincia (9.616).

Stabile il numero dei decessi (5), così come quello dei guariti e dimessi (126).