PD: “Appoggiamo la ricandidatura di Alberto Di Girolamo a sindaco di Marsala”

Successivamente alla conferenza stampa in cui il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo ha annunciato la sua ricandidatura, il Partito Democratico, ha aperto una discussione interna, mettendo in campo tutte le possibilità, per valutare le scelte da fare, affinchè, con metodo democratico, si pervenisse ad una decisione rispondente alle esigenze del territorio marsalese.

La dirigenza locale, dopo un ampio dibattito e con una nota – considerando anche le posizioni differenti di alcuni dirigenti di partito – alla presenza del Segretario Provinciale Domenico Venuti è pervenuta alla decisione di appoggiare la ricandidatura di Alberto Di Girolamo. Nel pomeriggio di ieri, il direttivo ha incontrato il candidato sindaco, anche al fine, di smussare le criticità rilevate da alcuni dirigenti, e illustrare il programma realizzato nei cinque anni di governo, e quello da realizzare in futuro.

“Il sindaco, ha illustrato il lavoro realizzato, le tante cose fatte bene in questi anni, nonché la continuazione per quelle opere ed attività non completate per questioni burocratiche, mettendo in campo una riflessione seria ed una analisi concreta, su quanto ancora da fare per rendere Marsala fruibile e vivibile ai cittadini, e soprattutto, per rilanciare e potenziare l’attività amministrativa – ha fatto sapere Venuti -. Pertanto, si è aperto un confronto sul programma realizzato e da realizzare, si è ampiamente discusso sulla preparazione delle liste stabilendone criteri e metodi, sull’impegno a coinvolgere forze politiche affini, per costruire una coalizione che rappresenti la città, e che deve essere da supporto alla candidatura ed alla formazione delle liste. Il partito Democratico darà il massimo supporto in questa campagna elettorale. La città necessita di unità di intenti di tutte le forze che si riconoscono in valori comuni del centro-sinistra, e l’apporto del PD marsalese sarà rivolto alla costruzione di un progetto programmatico, per costruire una Marsala a misura di cittadino. Il Partito Democratico, ricostituito da qualche mese, vuole confrontarsi con il territorio marsalese, per intercettarne le necessità, e porre in essere, con legalità, misure adeguate per il superamento delle diseguaglianze, per il bene di tutta la collettività”.