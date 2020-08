E’ importante proteggerti dal furto dei dati personali. Ecco come

Le tue informazioni personali sono preziose per i criminali. Proteggerti dalle truffe significa anche mantenere le tue informazioni personali al sicuro

Come funziona?

Anche se i tuoi account sui social media sono configurati come “privati” e adeguatamente protetti, o se sei attento e non condividi molte informazioni (foto, video, aggiornamenti di stato, etc.), i truffatori usano diverse tecniche per spingerti con l’inganno a comunicare i tuoi dati personali (nome, e-mail, password, numero di carta di credito, etc.), informazioni che poi possono essere usate per rubare la tua identità.

I tuoi dati personali possono aiutare i truffatori a:

effettuare acquisti non autorizzati con la tua carta di credito o attivare nuovi conti bancari o contratti telefonici;

sottoscrivere prestiti;

vendere ad altri truffatori le tue informazioni personali;

svolgere attività illegali sotto il tuo nome.

Ecco perché è consigliabile nascondere la tua attività online e proteggere la tua identità online.



Gli attacchi e le diverse modalità di furto dei dati personali

Molti attacchi seguono uno schema simile, di seguito i più diffusi:

Twishing (una combinazione delle parole Twitter e phishing) è l’invio di un messaggio a un utente di Twitter indirizzandolo su un altro sito web. Se l’utente accede al sito fraudolento, il malintenzionato ottiene le informazioni del suo account (id e password).

(una combinazione delle parole Twitter e phishing) è l’invio di un messaggio a un utente di Twitter indirizzandolo su un altro sito web. Se l’utente accede al sito fraudolento, il malintenzionato ottiene le informazioni del suo account (id e password). “Chi ha visualizzato il tuo profilo o la tua pagina sui social media?” Questo servizio richiede l’accesso al tuo profilo e ti porta a un sondaggio fraudolento, spingendoti a condividere le tue informazioni personali. Il truffatore guadagna una commissione ogni volta che qualcuno compila il sondaggio. Non scoprirai mai chi ha visualizzato il tuo profilo.

Questo servizio richiede l’accesso al tuo profilo e ti porta a un sondaggio fraudolento, spingendoti a condividere le tue informazioni personali. Il truffatore guadagna una commissione ogni volta che qualcuno compila il sondaggio. Non scoprirai mai chi ha visualizzato il tuo profilo. “Sei tu in questo video?” Cliccando sul video si aprirà un sondaggio che permette allo spammer di guadagnare denaro. Potresti anche finire per infettare il tuo dispositivo con un malware.

Cliccando sul video si aprirà un sondaggio che permette allo spammer di guadagnare denaro. Potresti anche finire per infettare il tuo dispositivo con un malware. “Il tuo account è stato cancellato”, “conferma il tuo account e-mail”. Queste truffe mirano a farti divulgare le tue informazioni private e le credenziali dell’account.

Queste truffe mirano a farti divulgare le tue informazioni private e le credenziali dell’account. Buoni regalo e offerte false offerte da brand e siti famosi e di lusso. Queste truffe inducono l’utente a rivelare informazioni personali o a registrarsi a servizi costosi. Assumono forme nuove ogni mese e sembrano troppo belle per essere vere: il servizio o il prodotto richiesto non arriverà mai.

offerte da brand e siti famosi e di lusso. Queste truffe inducono l’utente a rivelare informazioni personali o a registrarsi a servizi costosi. Assumono forme nuove ogni mese e sembrano troppo belle per essere vere: il servizio o il prodotto richiesto non arriverà mai. “Prodotto miracoloso, prova gratuita!” Questa truffa utilizza offerte di prove gratuite e finti sondaggi per indurti a pagare per prodotti e abbonamenti che sottoscrivi inconsapevolmente (ad es. le spese di spedizione ricorrenti).

Questa truffa utilizza offerte di prove gratuite e finti sondaggi per indurti a pagare per prodotti e abbonamenti che sottoscrivi inconsapevolmente (ad es. le spese di spedizione ricorrenti). “Guadagna un sacco di soldi lavorando da casa” . È probabile che qualsiasi lavoro che richiede un costo di avvio sia fraudolento. Queste pubblicità si trovano sui social media e si riferiscono a offerte di lavoro che prevedono l’acquisto di un kit che ti aiuterà a guadagnare migliaia di euro. È possibile che ti vengano richiesti molti dettagli personali, tra cui il codice fiscale e copie del passaporto o della patente di guida. Alcune offerte di lavoro possono essere coperture per attività illegali di riciclaggio di denaro: ti propongono di ricevere denaro sul tuo conto bancario per poi trasferirlo a una società straniera, promettendoti in cambio un compenso. Diventerai un “money mule” per i criminali, ma riciclare denaro è un crimine.

. È probabile che qualsiasi lavoro che richiede un costo di avvio sia fraudolento. Queste pubblicità si trovano sui social media e si riferiscono a offerte di lavoro che prevedono l’acquisto di un kit che ti aiuterà a guadagnare migliaia di euro. È possibile che ti vengano richiesti molti dettagli personali, tra cui il codice fiscale e copie del passaporto o della patente di guida. Alcune offerte di lavoro possono essere coperture per attività illegali di riciclaggio di denaro: ti propongono di ricevere denaro sul tuo conto bancario per poi trasferirlo a una società straniera, promettendoti in cambio un compenso. Diventerai un “money mule” per i criminali, ma riciclare denaro è un crimine. “Aiuto, sono nei guai!” Un truffatore finge di essere un parente con urgente bisogno di denaro e ti contatta tramite un messaggio sui social media. Si mostrerà angosciato e ti chiederà di inviargli denaro. Telefono, e-mail o sms possono essere altri canali per contattarti.

Cosa fare