Coronavirus nel trapanese: i positivi restano 5

Per l’ottavo giorno consecutivo sono 5 i positivi in provincia di Trapani, come emerge dall’ultimo aggiornamento diffuso dall’Asp di Trapani. Si tratta di 4 donne (2 di Marsala, una di Alcamo e una di Partanna) e di un uomo (di Mazara del Vallo), tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare obbligato in attesa che si completi il processo di negativizzazione e possano essere considerati guariti.

Nelle ultime 24 ore sono ulteriormente aumentati i tamponi effettuati (20.121), così come i test sierologici (9.560) condotti sul personale sanitario in servizio presso le strutture pubbliche e private del territorio trapanese.

Invariato il numero dei guariti (126) e dei deceduti (5) dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.