Base Riformista si riunisce a Marsala. Nominati i componenti del coordinamento provinciale

Base Riformista prosegue nel suo processo organizzativo in provincia di Trapani. La componente riformista del Pd ha partecipato ieri a un incontro tenutosi a Marsala, alla presenza dell’onorevole Carmelo Miceli. Nell’occasione è stato avviato un confronto sul percorso congressuale appena concluso a tutti i livelli provinciale, regionale e locale, riservando una particolare attenzione alle esigenze dei territori. Si è parlato anche di temi locali e nazionali, dell’agenda programmatica e dell’azione politica del Partito Democratico in provincia nei prossimi mesi, delle prossime elezioni amministrative. “Un incontro pieno di passione per la politica, di scambio di idee ed esperienze, voglia di partecipazione attiva, volontà di affrontare le questioni poste con chiarezza di intenti e determinazione dell’agire”, si legge nella nota inviata agli organi di stampa.

Nel corso del pomeriggio, il gruppo di Base Riformista ha incontrato anche il sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, candidato alla carica di primo cittadino con il sostegno del Partito Democratico alle amministrative di ottobre.

Sul piano organizzativo Marco Campagna già portavoce, sarà affiancato da un coordinamento così composto: Linda Licari (Marsala), Gianluca Nuccio (Castelvetrano), Salvatore Gucciardo (Calatafimi), Michele Beltrallo (Campobello), Michele Saitta (Salaparuta/Poggioreale),

Michele Rallo (Favignana), Roberto Rubino (Mazara), Alessandro Esposito (Paceco), Giovanni Portuesi (Castellammare), Pina Santoro (Valderice), Leo Palazzolo (Trapani), Monica Di Bella (Castelvetrano), Valentina Villabuona (Erice).