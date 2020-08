Il Consiglio comunale boccia l’Albo delle Associazioni e del Volontariato

La prima delle cinque sedute del Consiglio comunale di Marsala ha preso il via lunedì 3 agosto, con notevole ritardo, alla presenza di 20 consiglieri.

Il presidente Enzo Sturiano ha subito affermato che non risponde a verità il post sulla pagina facebook del sindaco Alberto Di Girolamo riguardo il dirottamento delle somme in bilancio per la sistemazione di via Salemi, annunciando che sull’argomento saranno ascoltati in Consiglio dirigenti e funzionari.

Ha inoltre stigmatizzato la sistematica assenza dell’Amministrazione comunale in Aula per illustrare e dare chiarimenti sulle delibere proposte. Eleonora Milazzo ha riferito delle lamentale di alcuni cittadini sulla viabilità da poco variata in via Dei Mille e strade limitrofe, affermando che non c’è chiarezza sulle modalità di transito degli aventi diritto all’accesso in ZTL. Mario Rodriquez invece, ha affermato che la nuova viabilità ha un senso logico, in ragione della chiusura della via Vespri. Nel dibattito che si è aperto sono intervenuti anche Flavio Coppola (non si può soddisfare la richiesta di pochi e scontentare un’intera città), Aldo Rodriquez (mancata preventiva informazione ai cittadini), Angelo Di Girolamo (la variazione andava sperimentata in giorni feriali. Il vice presidente del Consiglio Arturo Galfano ha affermato che sul post del sindaco e sulle tante opere su cui il Consiglio ha messo fondi e l’Amministrazione non è stata consequenziale.

Per la giunta ha preso la parola il vicesindaco Agostino Licari che, sulla nuova ZTL in piazza Mameli ha chiarito che la chiusura al traffico valorizza i nostri siti storici e che, comunque, il provvedimento rientra tra quelli che vanno anche incontro alle attività commerciali così come l’ampliamento del suolo pubblico e lo spostamento delle scadenze dei tributi. Chiuse le comunicazioni di rito, il presidente Sturiano ha proposto ed ottenuto dall’Aula il prelievo del punto 12 :“Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato”.

Atto che è stato illustrato dalla dottoressa Diana Lo Duca. Quindi è intervenuto Ivan Gerardi per affermare che il Regolamento è ancora al vaglio della Commissione e che si pronuncerà a breve. Il presidente Sturiano, reputando che l’atto possa discutersi in Aula, dando il dovuto tempo per eventuali emendamenti, invita Ivan Gerardi a leggere l’atto. Al termine, sono intervenuti Giusi Piccione (concludendo che non voterà favorevolmente l’atto) e Sturiano (ancora su dubbi per i criteri adottai), con i quali ha interloquito la funzionaria presente. Al termine, l’atto è posto in votazione: l’Aula ha respinto. Si ritornerà in aula mercoledì prossimo