Campobello: nuova differenziata per agevolare le attività commerciali

“Mini rivoluzione” nel servizio di raccolta differenziata di Campobello di Mazara, rivolto alle attività commerciali e produttive e delle frazioni balneari di Tre Fontane e Torretta Granitola.

Al fine di agevolare la differenziazione dei rifiuti, con l’obiettivo di incrementare sempre di più le percentuali di differenziata, migliorando la qualità del servizio, a partire dal 1° agosto, in via sperimentale, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione introdurrà infatti la modalità di conferimento “multimateriale” esclusivamente per le utenze non domestiche del territorio comunale.

In particolare, le suddette attività dovranno conferire giornalmente, all’interno dello stesso contenitore “carta e cartone, plastica e lattine”, mentre il vetro e l’organico dovranno continuare ad essere conferiti separatamente, all’interno dei rispettivi contenitori di colore verde e marrone.

Nulla cambierà, infine, per quanto riguarda il “secco indifferenziato” (RSU), che dovrà continuare ad essere conferito all’interno dei sacchi trasparenti.