Petrosino: 100 sfumature di umanità contro il razzismo, realizzata la scritta

Anziani e bambini, amministratori e semplici cittadini, i ragazzi dello Sprar e gli artisti. In tanti mercoledì pomeriggio a Petrosino hanno voluto dire no a ogni forma di discriminazione e razzismo. Lo hanno fatto collaborando tutti assieme alla realizzazione della maxi-scritta “Human Black Migrant Lives Matter” sull’asfalto di via Marsala. Una colorata espressione artistica che ha raccolto in pieno l’appello lanciato nelle settimane scorse dal movimento delle Sardine e condiviso dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaspare Giacalone.

All’iniziativa, denominata “100 sfumature di umanità”, hanno risposto in tanti a Petrosino: gli anziani dell’associazione Auser, i volontari delle associazioni Trinacria e Vigili del fuoco in congedo, i ragazzi dello Sprar, artisti come Cathy Marino, Dorotea Savalla e Ambra Rinaldo, ma anche tanti bambini che si sono cimentati con la pittura. Un pomeriggio di condivisione di valori e integrazione, ma anche una sorta di laboratorio artistico proseguito fino a tarda sera, culminato con una scritta che, per dirla con le parole delle Sardine, “… non cambierà il mondo ma, almeno, fa capire che in mezzo a tanta indifferenza c’è ancora una politica e una popolazione pronte a metterci la faccia”.