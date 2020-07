Nella pista ciclabile allo Stagnone sorgerà anche la “Via dei Salinari”

Mentre sono in corso i lavori per la realizzazione della Pista ciclopedonale lungo lo Stagnone, l’Amministrazione comunale di Marsala procede alla contestuale programmazione della sistemazione della “Via dei Salinari”. Questa ricade lungo lo stesso percorso ciclabile, nel tratto compreso tra le contrade Ettore Infersa e Birgi.

“Una zona di grande valenza ambientale e paesaggistica, dove si riversano migliaia di visitatori tutto l’anno sia per la bellezza dei luoghi che per ammirare il tramonto – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo -. Mi auguro che si riconosca la validità del progetto, grazie al quale interverremo per ripristinare la piena fruibilità della strada panoramica, molto transitata anche da chi pratica il kite”.

Il bando – emanato lo scorso Febbraio e poi prorogato a causa dell’emergenza covid – consente di valorizzare questa area protetta di rilevanza strategica, a margine della Riserva naturale, e su cui il Comune di Marsala – a finanziamento ottenuto – investirà 750 mila euro in manutenzione straordinaria. Potrà così essere recuperata l’intera sentieristica (quasi tre chilometri), malridotta nonostante siano periodicamente effettuati.gli interventi di sistemazione della strada. Infine, saranno altresì reintegrati i conci di tufo mancanti lungo il percorso, riparandone altri in alcuni tratti.