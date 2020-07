Roberto Pezzini nella versione acustica di “Manca” dedicata a Paolo Borsellino. IL VIDEO

Domenica 19 luglio, in occasione della commemorazione della strage di via D’Amelio (nella quale 28 anni fa persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina), è uscito su tutti i digital stores la versione acustica di “Manca” del cantautore Roberto Pezzini, in collaborazione con il Movimento Culturale Internazionale Our Voice.

La nuova versione di “Manca”, arpa e chitarra, accompagnata da un videoclip inedito, per la regia di Maddalena Vantaggi (Aèdi Studio), è un autentico atto di denuncia in musica contro la mafia. “Manca” – racconta il cantautore Roberto Pezzini– è nata dopo che ho ascoltato il giornalista di “Antimafia 2000” Lorenzo Baldo, alla presentazione del suo libro “La mafia ordina: suicidate Attilio Manca”.

IL VIDEO DI “MANCA”:

“In quell’occasione mi è scattata la scintilla, l’idea della canzone – racconta Roberto Pezzini -. L’intenzione era quella di usare la parola “manca” sia per fare riferimento al caso di Attilio Manca, che per porre in evidenza quello che manca in Italia nella lotta alla mafia, impiegando parole forti per denunciare la trattativa stato-mafia e gli omicidi di stato. La versione ufficiale di “Manca” è uscita a Ottobre del 2019. Dopo la sua pubblicazione ho deciso di lavorare ad una rilettura in chiave acustica e ho contattato il chitarrista Giampaolo Cavalieri (a cui ho affidato l’arrangiamento) e l’arpista Maria Chiara Cannelli. Per quanto riguarda la parte visiva, anche per questo progetto mi sono affidato a Maddalena Vantaggi. Questo è il quarto video in cui collaboriamo. Questa volta, però, a causa del periodo di pandemia e anche per il fatto che si trattava di una versione alternativa di una canzone con un video già edito, abbiamo agito in modo diverso. Ho raccolto il materiale che gli Our Voice mi hanno spedito (e che hanno realizzato in autonomia ognuno da casa propria) e poi l’ho girato a Maddalena, che si è lasciata ispirare estrapolandone lo stile e il senso del video“.

“Manca”, nella nuova versione arpa e chitarra, pur rimanendo forte e impegnata nel testo, si veste di delicatezza e di una nuova emotività. In questo modo ci si può abbandonare ad una visione più emotiva della canzone, che resta impegnata, ma che grazie a questo particolare arrangiamento – ad opera di Giampaolo Cavalieri – e all’arpa di Maria Chiara Cannelli, si veste di delicatezza.