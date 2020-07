L’Asp di Trapani recluta Dirigenti Sanitari nei presidi ospedalieri

Con delibere della direzione generale dell’Asp di Trapani sono state completate le commissioni di concorso per il conferimento dei seguenti incarichi quinquennali:

un posto di Direttore medico di Struttura Complessa (S.C.) di Medicina Generale del presidio ospedaliero di Alcamo; un posto di Direttore Medico di S.C. di Malattie Infettive e Tropicali del P. O. di Marsala; un posto di Direttore Medico di S.C. di Ortopedia e Traumatologia del P. O. di Marsala; un posto di Direttore Medico di S.C. di Terapia Intensiva del P.O. di Mazara del Vallo (Anestesia e Rianimazione); un posto di Direttore Medico di S. C. di Chirurgia Generale del P.O.di Trapani; un posto di Direttore Medico di S.C. di Assistenza Territoriale per la Tutela della Salute dell’Infanzia, della Donna e della Famiglia; 2 posti di Direttore di Struttura Complessa – Distretto Sanitario, per i Distretti Sanitari di Alcamo e Castelvetrano; un posto di Direttore di Struttura Complessa del Distretto Sanitario di Marsala;

Nello specifico, relativamente alle procedure elencate, è già stato espletato il concorso per Direttore di S.C. di Malattie Infettive e Tropicali del P.O. di Marsala.

Entro la fine di luglio saranno celebrate le seguenti procedure:

– Direttore S.C. Area Territoriale Materno Infantile (20/21 luglio 2020);

– Direttore Distretto Sanitario Alcamo (23/24 luglio 2020);

– Direttore Distretto Sanitario Castelvetrano (23/24 luglio 2020);

– Direttore Distretto Sanitario Marsala (27/28 luglio 2020)

Entro la fine di Settembre sarà espletato un concorso per Dirigenti Medici di Urologia.

“Questa Azienda sta provvedendo a conferire vari incarichi a Tempo determinato di tipo subordinato per le numerose discipline- ha detto il direttore generale f.f., Gioacchino Oddo – a partire da 2 incarichi di Dirigente medico di Urologia, 2 incarichi di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione e 2 incarichi di Dirigente medico di Pronto Soccorso al P.O. di Marsala; 1 incarico di Dirigente medico di Chirurgia Pediatrica al P.O. di Trapani e 4 Dirigenti medici di Cardiologia a vari presidi ospedalieri. Infine – ha concluso Oddo – considerata la grave carenza di Dirigenti medici di Ortopedia e Traumatologia, è stato emanato un avviso per il conferimento di incarichi libero professionali di Ortopedia per il P.O. di Castelvetrano. Per questo, la necessità di ricorrere a selezioni a tempo determinato risponde ad esigenze a carattere temporaneo, per garantire comunque l’efficienza della prestazione sanitaria”.