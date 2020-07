Coronavirus nel trapanese, anche oggi nessun nuovo caso

Anche oggi si conferma stabile il quadro dei contagi in provincia di Trapani. L’aggiornamento diffuso dall’Asp lascia invariato il numero dei positivi al Covid-19. Si tratta 3 asintomatici, distribuiti tra Marsala (due donne) e Mazara del Vallo (un uomo). Resteranno in isolamento domiciliare obbligato fino al completamento del processo di negativizzazione. Fissa a quota zero la casella dei contagi negli altri 22 Comuni della provincia, così come quella dei ricoverati. Il bilancio dall’inizio dell’emergenza epidemiologica conta complessivamente 125 guariti e 5 deceduti. Lieve incremento per quanto riguarda i tamponi effettuati, che ad oggi sono 18.383, mentre sono 9.273 i test sierologici condotti sul personale sanitario in servizio presso le strutture pubbliche e private della provincia. L’Asp sottolinea che l’attività di monitoraggio dei pazienti in quarantena continuerà attraverso i test per la diagnosi del covid-19.