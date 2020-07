Erice: Cosentino e Di Marco nuovi assessori. Alastra in Consiglio comunale

Dopo la sospensione della sindaca Daniela Toscano Pecorella da parte della Prefettura, per effetto della cosiddetta Legge Severino, e le dimissioni dei tre assessori Luigi De Vincenzi, Gianrosario Simonte e Giuseppe Spagnolo, il vicesindaco Gianni Mauro ha proceduto stamattina alla nomina di due nuovi componenti della giunta comunale. Si tratta della dottoressa Rossella Cosentino, esperta del settore turistico, e del geometra Vincenzo Giuseppe Di Marco, entrambi consiglieri comunali, che si aggiungono all’assessore Paolo Genco, che come Mauro aveva deciso di rimanere in carica.

«Ringrazio Cosentino e Di Marco per avere accettato l’incarico – commenta il Vicesindaco Mauro -. Hanno dimostrato senso di responsabilità e rispetto dell’Istituzione comunale in un momento così particolare in cui davvero in pochi avrebbero avuto il coraggio di fare un passo così importante. Ciò eviterà una paralisi amministrativa che appariva ormai inevitabile e che avrebbe ulteriormente inciso su un territorio che ha necessità di ripartire dopo la crisi economica post-Covid. C’è tanto da fare adesso, su tutto l’approvazione del bilancio – conclude -. Rimbocchiamoci le maniche».

A Rossella Cosentino sono state affidate le seguenti deleghe: Turismo, spettacoli, eventi; Politiche sociali e giovanili; Pari opportunità; Sport; Pubblica Istruzione.

Vincenzo Giuseppe Di Marco, invece, si occuperà di Protezione Civile; Patrimonio; Ecologia, igiene e sanità; Ambiente e verde pubblico; Rapporti con il Consiglio comunale; Polizia Municipale; Servizi Cimiteriali.

Nella rimodulazione delle deleghe, l’assessore Genco ha avuto assegnate quelle a: Lavori Pubblici e territorio; Urbanistica e abusivismo edilizio; Suap; Randagismo; Servizi tecnici manutentivi e a rete; Servizio idrico integrato.

Infine, il vicesindaco Gianni Mauro terrà per sé: Bilancio, finanze e tributi; Società partecipate; Innovazione e Semplificazione; Affari legali e personale; Beni confiscati e legalità; Marketing Territoriale; Agenda urbana; Rapporti con Enti territoriali e con agenzie di sviluppo locale; Agenda finanziamenti regionali, nazionali ed europei; Cultura e centro storico.

Cambia la composizione del Consiglio Comunale di Erice a seguito della prematura scomparsa del consigliere Nicolò Augugliaro. Ieri pomeriggio, durante la seduta del Consiglio, si è proceduto con la surroga e con il conseguente subentro del primo dei non eletti della lista “Alternativa per Erice – Nacci Sindaco”, cioè Santino Alastra. Farà parte del Gruppo Misto.