Marsala capoluogo di Provincia? La ‘singolare’ iniziativa dell’ex sindaco Carini

Sui Social campeggia un’immagine del centro storico di Marsala con una scritta: “Marsala capoluogo? Perchè no? Proviamoci!”. Si tratta di una “sfida” lanciata dall‘ex sindaco Renzo Carini, al centro anche delle voci su una possibile ricandidatura alle prossime elezioni comunali del 4 ottobre.

“Tra poco nascerà un nuovo Comune, da una scissione di Trapani – scrive Carini -. Credo che questa sia un’occasione per porre un tema: Marsala è la più grande città della provincia e adesso lo è ancora di più. Ecco, perché il prossimo Sindaco non si impegna a spostare la sede del capoluogo da Trapani a Marsala? Non è una battaglia di campanile, ma il prendere atto dei fatti, e significa ridare alla nostra città il prestigio che merita”.

L’iniziativa, che ancora non si sa bene come si svilupperà, se con raccolta firme o altro, ha scatenato non solo sul web già diverse reazioni. A parlare non è solo il mondo politico, ma soprattutto i tanti cittadini, molti dei quali sono d’accordo con la proposta di far diventare Marsala capoluogo di Provincia.