Il cordoglio della Adamo per la scomparsa di De Simone. Annullati gli appuntamenti elettorali

Ha destato grande impressione in città la notizia della scomparsa di Roberto De Simone, magistrato in pensione ed ex Presidente del Tribunale di Marsala e Trapani. De Simone è stato colto da un malore mentre si trovava allo Sporting Club di Marsala. Tante le manifestazioni di stima e di affetto per De Simone, fra le quali anche quella del candidato sindaco della città di Marsala, Giulia Adamo.

“Marsala perde un cittadino esemplare e una persona dalla grande caratura umana e professionale – afferma la Adamo -. Ci lascia una persona che con il suo modus vivendi ha lasciato il segno in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Mi unisco al dolore della famiglia”,

La Adamo annulla tutti gli appuntamenti della settimana previsti in vista delle prossime elezioni amministrative.

I funerali del Presidente De Simone si svolgeranno domani pomeriggio, alle ore 16,30, in Chiesa Madre.