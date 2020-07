Marsala, si rifà il look piazza Caprera

Un nuovo colpo d’occhio Piazza Caprera, nel centro urbano di Marsala, fresca di risistemazione.

All’inizio dell’anno in corso con una serie di articoli le nostre testate, raccogliendo la proteste dei commercianti e degli abitanti della zona, avevano pubblicato una serie di articoli non solo di legittima protesta ma anche di impegni e promesse. Un noto esercente della piazza si era impegnato ad “arredare” il sito con giochi per bambini , nel caso in cui l’Amministrazione avesse provveduto alla bonifica dell’area.

Così come abbiamo incalzato le istituzioni, da oggi inizieremo a ricordare al commerciante l’impegno che ha preso tramite noi e con la città

Anche questo intervento si è potuto avviare e ultimare dopo la riapertura dei cantieri, chiusi nel periodo emergenziale. “Sono abbastanza soddisfatto del buon lavoro svolto dal personale del verde pubblico – afferma in una nota stampa il sindaco Alberto Di Girolamo – mi auguro che i cittadini rispettino questo spazio fruibile da tutti e dove è possibile trascorrere il tempo libero”. Nella piazza, infatti, sono spesso intervenuti gli operatori ecologici per rimuovere spazzatura e materiale vario abbandonato dagli incivili. Oltre alla bonifica, nonchè alla sistemazione degli arbusti e delle piante collocate nelle aiuole, anche i ficus sono stati oggetto di specifica potatura secondo le indicazioni dell’agronomo Vincenzo Sciacca, lo stesso che sta curando gli alberi monumentali cittadini. Piazza Caprera, comunque, necessiterà anche di un altro piccolo lavoro: la sistemazione di una parte di muretto perimetrale, già all’attenzione dell’Ufficio tecnico comunale.