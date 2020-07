Marsala: una discarica a cielo aperto a pochi passi dal luogo in cui fu uccisa Nicoletta Indelicato

Fino al marzo dello scorso anno, pochi marsalesi ne conoscevano l’esistenza. Perchè contrada Sant’Onofrio non è una di quelle zone della città da cui si passa per caso, pur essendo vicina all’ospedale “Paolo Borsellino” di Cardilla. Fu l’omicidio di Nicoletta Indelicato a cambiare le cose: il corpo senza vita della 25enne marsalese fu trovato proprio su un terreno di Sant’Onofrio e per diverse settimane quel luogo divenne meta di pellegrinaggio per amici e familiari della giovane, che hanno depositato fiori e lettere per lei. Successivamente, è stata anche collocata una prece, in sua memoria.

Tuttavia, già in quel periodo agli occhi dei cronisti e dei passanti non sfuggì l’enorme quantità di spazzatura gettata ai bordi della carreggiata. In seguito alla segnalazione di un nostro lettore, siamo tornati in questi giorni a constatare di presenza la situazione. Lo scenario è anche peggiorato rispetto ad allora: di fatto, tanti marsalesi utilizzando quest’area, non molto frequentata, come una discarica a cielo aperto in cui si trova di tutto: bottiglie, televisori, sanitari, contenitori, parafanghi, sedie di plastica e tanto altro. In alcuni casi, si trovano anche tracce di tentativi di incendio, che fortunatamente non hanno prodotto conseguenze devastanti. Ma, in piena estate, la necessità di una bonifica dell’area appare quantomai urgente.