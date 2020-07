Calatafimi, si faranno i lavori per il consolidamento di piazzale Belvedere

“Finanziati con il fondi del Patto per il Sud i lavori di consolidamento del piazzale Belvedere Francesco Vivona di Calatafimi Segesta.

L’Ufficio del Commissario di governo per il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana ha approvato il progetto definitivo ed ha emesso il decreto che destina 750mila euro per i lavori nel comune trapanese”.

Lo comunica in una nota stampa Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. “In questi mesi – prosegue la deputata marsalese – ho seguito l’iter amministrativo per giungere al finanziamento per un’opera attesa da più di venti anni che verrà realizzata grazie al progetto esecutivo redatto dall’ingegnere Bonaiuto e all’ efficiente lavoro di squadra posto in essere dall’assessora comunale Aurelia Marchese e dal sindaco Antonino Accardo. Ora si apre la fase dell’appalto, con la pubblicazione dello stesso lunedì prossimo, che porterà presto all’inizio dei lavori.

Per Calatafimi Segesta si tratta di un intervento importante che metterà in sicurezza un’area di grande valenza ambientale e turistica caratterizzata anche dalla presenza del castello medievale, dell’antica chiesa del SS. Crocifisso e di strutture ricettive”.