Padre e figlio accoltellati nella periferia di Marsala

Ancora un grave episodio di cronaca a Marsala. I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, nella zona di via Mazara, dove un genitore e un figlio sono stati accoltellati. Originari del quartiere popolare di Sappusi, i due hanno riportato diverse ferite e sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118, che li ha accompagnati presso l’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, dove sono stati ricoverati. Ancora non è chiara la dinamica della vicenda, su cui indagano i Carabinieri della Stazione di Marsala.

Com’è noto, negli ultimi mesi sono stati numerosi gli episodi di violenza sul territorio lilibetano. Tre settimane fa un giovane è stato arrestato per aver accoltellato un rivale in amore. In precedenza, altri casi si erano verificati sul lungomare urbano, a Strasatti e in contrada Ciavolo.