Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi a Marsala. In via Amendola, vicino l’intersezione con l’ex carcere, si sono scontrati una Opel bianca e una moto. Il conducente del mezzo a due ruote è finito per terra ma non ha riportato gravi conseguenze. L’urto ha causato un botto molto forte ed ha causato un ingorgo. I Vigili urbani hanno rilevato l’incidente per capirne la dinamica del caso.