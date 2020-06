E’ stato inaugurato alle 10.30 di venerdì 19 giugno a Petrosino l’Ecocentro comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Dopo la benedizione impartita da don Carmelo Caccamomparraco della chiesa, a tagliare il nastro è stato il sindaco Gaspare Giacalone. oltre ad alcuni funzionari comunale erano presenti il vicesindaco Rocco Ingianni, e gli assessori Federica Cappello e Roberto Angileriù. prresenti anche il segretario generale del Comune, Andrea Giacalone, e i Consiglieri comunali Sebastiano Paladino e Michele Buffa.

“L’Ecocentro è un concetto nuovo e rivoluzionario per Petrosino esempio quasi unico per la Sicilia – ha detto dopo il classico taglio del nastro il primo cittadino -. Non si tratta di un’isola ecologica più grande e organizzata, ma di un modo completamente nuovo di considerare i rifiuti, che diventano una risorsa e non più semplicemente qualcosa della quale ci dobbiamo liberare. In questo modo avremo più rispetto per il nostro ambiente ma anche la possibilità di dare dei vantaggi ai nostri cittadini sul fronte dei risparmi nella bolletta Tari. Abbiamo pensato all’Ecocentro come un luogo urbano da vivere e anche per questo motivo il progetto prevede la realizzazione di un’area fitness accanto all’impianto a disposizione di tutti i cittadini”.

“Siamo molto soddisfatti come Amministrazione comunale per l’entrata in funzione dell’Ecocentro, che ci consentirà di incrementare ulteriormente la già buona percentuale di raccolta differenziata sul nostro territorio che si attesta al 75%” ha detto l’assessore all’Ecologia e all’Ambiente, Roberto Angileri.

L’Ecocentro appena inaugurato si trova in via degli Atleti avvanto allo stadio comunale della Città. E’ stato realizzato interamente con il finanziamento regionale di poco meno di 600 mila euro.

I cittadini potranno conferire i rifiuti all’Ecocentro a partire dal 22 giugno 2020 dal lunedì al sabato, dalle ore 7 alle ore 13, e il mercoledì anche dalle ore 15 alle ore 17.