Trapani: la Polizia ha arrestato tre pregiudicati

Negli ultimi giorni il personale della Polizia di Trapani ha effettuato tre arresti. Il primo è avvenuto lo scorso 4 giugno, quando i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante hanno tratto in arresto Yahya Labde Lkader, 24enne marocchino, già noto per i suoi molteplici precedenti di polizia. Poco prima, una donna si era presentata in Questura, segnalando di essere stata vittima del tentativo di scippo della propria borsa per mano di un giovane extracomunitario. L’azione dell’uomo, tuttavia, non aveva sortito l’esito sperato, poiché la giovane era riuscita a mantenere, con forza, la presa della borsa, mettendo in fuga il malvivente.

Anche grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, gli agenti sono riusciti ad identificare l’autore dello scippo: per allontanarsi dalla zona e quindi sottrarsi alla cattura, l’uomo aveva rubato un ciclomotore parcheggiato in una via del centro storico, venendo, però, intercettato dai poliziotti mentre sfrecciava a forte velocità.

Yahya Labde Lkader

Dopo un rocambolesco inseguimento, gli agenti della Volante hanno raggiunto il marocchino, che, in prima battuta, ha aggredito gli agenti con calci e pugni. I poliziotti sono comunque riusciti a bloccarlo, procedendo all’arresto.

La sera successiva i poliziotti della Squadra Volante hanno operato l’arresto del pluripregiudicato Gaetano Casamento (28 anni), che a torso nudo ed armato di coltello a serramanico, dopo aver minacciato di morte alcuni vicini, si era rifugiato all’interno della sua abitazione.

Raggiunto dai poliziotti, Casamento si è opposto all’accesso degli agenti, prima oltraggiandoli ripetutamente, e poi dirigendosi, con mossa fulminea, verso di loro aggredendoli con calci e pugni. Prontamente bloccato, è stato quindi arrestato.

Gaetano Casamento

Infine due giorni fa, è stato tratto in arresto per evasione Antonino Bonanno, 28 anni, in atto sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, il quale, dalla tarda serata precedente, si era volontariamente reso irreperibile. La ricerca incessante, messa in campo dai poliziotti delle Volanti, ha permesso di rintracciarlo in strada, mentre correva in sella ad una moto, che lo stesso conduceva privo di patente e di assicurazione.

Antonino Bonanno

Dopo la convalida dell’arresto, Bonanno è stato condotto ai domiciliari come disposto, anche per gli altri due uomini, dall’Autorità Giudiziaria.