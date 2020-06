Marsala: morta l’assistente sociale comunale Maria Teresa Borruso

E’ venuta a mancare stamattina l’assistente sociale Maria Teresa Borruso. La funzionaria del Comune di Marsala, 62 anni, era in servizio nell’ente locale lilybetano dal 22 giugno 1998 dopo avere partecipato e superato un concorso per otto posti di assistente sociale. Nativa di Castellamare del Golfo, la Borruso si è sempre distinta per attaccamento al lavoro, per professionalità ma soprattutto per l’amore verso il prossimo. Si era fatta ben volere da colleghi e amici che oggi con grande commozione hanno appreso della sua dipartita terrena.

Maria Teresa Borruso

“Siamo profondamente dispiaciuti – precisano il sindaco Di Girolamo e l’assessore ai Servizi Sociali, Clara Ruggieri – per questa tristissima notizia. Con la sua scomparsa il Comune perde una funzionaria di ottimo livello. Il nostro pensiero va in questo momento alla famiglia a cui esprimiamo il nostro più sentito cordoglio”.

E alla condoglianze alla famiglia per la scomparsa di Maria Teresa Borruso si associa anche il Presidente del Consiglio Comunale a nome dell’Assise Civica di Palazzo VII Aprile. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, alle ore 16:00, nella Chiesa Madre di Castellamare del Golfo.