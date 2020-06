Riaperto il sito di Pianto Romano a Calatafimi

Dopo il lungo lockdown, dallo scorso fine settimana sono stati riaperti i siti culturali in Sicilia. Tra questi anche quello di Pianto Romano, gestito dall’associazione culturale “Segesta nel sogno”.

Il sito, opportunamente messo in sicurezza, dista 5 km dal Parco Archeologico di Segesta, che dai dati diffusi dall’assessorato regionale ai beni culturali è risultato tra i siti più visitati in Sicilia dopo la riapertura.

Un buon riscontro c’è stato anche per Pianto Romano, che lega la sua storia alla battaglia risorgimentale di Calatafimi del 15 maggio 1860 e può contare pure su una felice collocazione in mezzo alla natura.

Il sito di Pianto Romano è aperto tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

“Inoltre – spiegano i gestori – stiamo lavorando per lasciare aperto il sito nelle ore serali del sabato e della domenica con formule atte a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia Codiv 19”.

L’associazione “Segesta nel Sogno” infine sta valutando di creare un’area svago per bambini.