Petrosino: in distribuzione i buoni spesa della Regione Sicilia

Da oggi è iniziata la distribuzione dei buoni spesa regionali nel Comune di Petrosino. A renderlo noto, il sindaco Gaspare Giacalone: “Siamo uno dei primissimi comuni ad erogarli e abbiamo osservato meticolosamente tutte le rigide procedure previste dalla Regione – ha affermato il primo cittadino -. È vero, un meccanismo molto complicato e selettivo quello che ci è stato imposto. Ma in questi anni ci siamo abituati alle difficoltà e a superarle. Perciò non ci siamo arresi in partenza. Un gran lavoro di squadra tra nostri dipendenti, vigili urbani, gruppi consiliari di maggioranza e minoranza. A questi soldi della Regione noi non ci rinunciamo affatto, ora li diamo ai cittadini“.

Già giorni fa infatti, il Comune di Petrosino aveva fatto sapere che l’iter per l’assegnazione e la distribuzione dei buoni spesa della Regione Sicilia erano complessi e stringati. Ma adesso sono arrivati per far respirare chi ne ha, speriamo, veramente bisogno.