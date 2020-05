Obbligo mascherine, parla Ombra: “Abbiamo guardato cosa accade intorno? Alle attività produttive?”

Il Presidente di Airgest – società che gestisce lo scalo di Birgi – Salvatore Ombra, interviene (anche lui) sull’ordinanza firmata dal sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, in merito all’uso obbligatorio delle mascherine, almeno fino al termine della pandemia, ovvero al 31 luglio o in una data diversa a seconda del nuovo provvedimento firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.

Ombra, citando anche il grande drammaturgo agrigentino, ha detto: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Lo scriveva nel 1926 il grande Luigi Pirandello in “Uno nessuno e centomila”. Lontano dal Coronavirus, dal lockdown, dalle rigide imposizioni del distanziamento sociale. Ecco nessuno avrebbe mai immaginato che nel lungo percorso della vita… avremmo incontrato tante mascherine.! Che ce le saremmo dovute procurare, farle nostre, personalizzarle, incentivare il mercato nero… pur di averle… E tanto meno che a fine quarantena, quando nel mondo intero ci si preoccupa di altro, su iniziativa del nostro beneamato sindaco, il mancato utilizzo delle mascherine, avrebbe addirittura potuto comportare per i malevoli trasgressori una sanzione pecuniaria. È vero, lo scirocco in questi giorni soffia assai forte, infastidisce e confonde le idee, perché solo questo può funzionare da scusante ad un provvedimento ante litteram che vede il nostro comune adottare un’ordinanza che neanche Zhou Xianwang, sindaco di Wuhan, ha adottato, e che ci vedrà fino al 31 luglio guardarci solo negli occhi e giocare a “indovina chi”… Fino a quando il 1° agosto potremo – forse – finalmente sfoderare il nostro splendido sorriso e soprattutto il nostro volto bicolore. Ma siamo impazziti? Di fronte zero contagi, master sul tema che le mascherine non rappresentano la panacea ad inibire il contagio, suggerimenti ed esempi virtuosi da cui dovremmo trarre spunto, ed al cospetto soprattutto di una economia in ginocchio, l’unico provvedimento che sento riguardo l’obbligo perentorio di indossare sempre le mascherine… ma ci siamo guardati intorno? Ci siamo accorti che tutte le attività produttive del nostro territorio sono paralizzate? Che il turismo, nostra principale risorsa non sa da dove ripartire? Che è inutile negarlo tutti gli strumenti economico finanziari adottati a livello nazionale sono rimasti solo esperimenti accademici mai del tutto attuati?

Abbiamo compreso quanto di negativo ricadrà sugli imprenditori e sui datori di lavoro?

A Marsala, nell’isola felice, l’unico problema sembra essere l’utilizzo delle mascherine per evitare il contagio, persino durante le interviste, per dare il buon esempio e rendere ancora meno comprensibili parole e concetti… E la poca pulizia? Il meccanismo inceppato della differenziata? Lo scarso controllo del territorio? L’adozione di misure Smart per l’immediato rilancio del turismo?

La città non può essere trattata alla stregua di un ospedale! ben vengano regole che come è accaduto finora possano evitare la fase di ritorno, ma concentriamoci sul futuro, sul rilancio, sulla positività e sull’ottimismo di cui dobbiamo nutrirci.

Rivediamo l’ordinanza relativa al distanziamento sociale in modo flessibile e mirato, coerente con situazioni e circostanze ma con grande attenzione alla fase di rilancio.

Perché se così non sarà la nostra economia morirà soffocata non solo dall’uso delle mascherine – sudate e piene di germi – con 40 gradi all’ombra, ma soprattutto dalla mancanza assoluta di una vision di rilancio.

Togliamoci allora maschera e mascherine ed assumiamoci le nostre responsabilità, il coraggio delle nostre scelte.

Perché solo così aiuteremo il nostro territorio a traghettare verso una nuova fase di crescita.

Solo così andremo avanti!“.