Marsala, sulla via Trapani un’auto si ribalta. La causa è uno Stop non rispettato

Una vettura guidata da un uomo si è ribaltata lungo la via Trapani, questo pomeriggio intorno alle 17.05, precisamente di fronte il Supermercato Carrefour e La Provvidenza Ambulanze.

Una Mini One condotta da una donna, V. F. di 67 anni, usciva dalla via che ricollega la contrada Dammusello alla via Trapani non rispettando – secondo le prime ricostruzioni dei Vigili urbani di Marsala – il segnale di Stop, lì peraltro sempre molto pericoloso e luogo di incidenti anche mortali.

L’auto della donna va ad impattare contro una Ford Fiesta condotta da V. S. di 49 anni che proveniva da Trapani verso il centro urbano di Marsala a velocità elevata. Dopo l’urto la Ford si è ribaltata a seguito di carambola.

Ad intervenire per prima è stato il personale de La Provvidenza. Sul luogo dell’incidente – dalle immagini sembra davvero grave – sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Comando di Trapani e i Vigili urbani di Marsala.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate da un’ambulanza.