Coronavirus nel trapanese, altri 12 guariti. I positivi adesso sono 13

I positivi in provincia di Trapani sono ormai al minimo: in totale 13 (al netto di decessi e guarigioni), con soltanto 4 ricoverati al “Paolo Borsellino” di Marsala (1 in Terapia Intensiva, 3 al reparto Covid). Negli ultimi giorni c’è stato un autentico boom di guariti, ad oggi 107, tra dimissioni ospedaliere e negativizzati dopo isolamento domiciliare. Tra loro anche 4 soggetti che fino a ieri si trovavano in degenza a Villa Zina, dopo l’iniziale ricovero al Sant’Antonio Abate di Trapani. Altri 2 soggetti restano presso la struttura di Custonaci, in attesa che ne sia appurata la completa negativizzazione.

Attualmente i 13 positivi risultano così distribuiti: Alcamo 5; Castelvetrano 1; Mazara del Vallo 2; Trapani 3; Valderice 2.

Il numero totale dei tamponi effettuati è pari a 6.010 (308 più di ieri), mentre i test sierologici condotti su personale sanitario sono stati 3.427. Resta fermo a 5 il numero dei decessi.