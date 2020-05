Ritardi cassa integrazione per l’Udc occorre esternalizzare il servizio

“Basta con i ritardi per l’erogazione delle indennità relative alla cassa integrazione in deroga. Gli oltre 130 mila siciliani rimasti senza reddito e senza lavoro a causa dell’emergenza Covid-19 non possono più aspettare”. E’ quanto afferma il gruppo parlamentare dell’Udc all’Ars.

Per la capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto, “…vanno esternalizzati i servizi espletati dall’Amministrazione regionale per velocizzare i processi di pagamento della Cigd.

È deplorevole che alcuni dirigenti e funzionari regionali rimandino la lavorazione delle pratiche della cassa integrazione al riconoscimento di un bonus pari a 10 euro per i dipendenti. Tutto ciò avviene mentre i cittadini sono ridotti alla fame. Si metta in campo una task force coinvolgendo Caf, patronati, commercialisti ed il Ciapi, in modo da rendere più celere lo smaltimento delle pratiche ed al contempo si fissi una data certa entro la quale i siciliani possano ricevere l’indennità Cigd”.