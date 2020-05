Solidarietà all’assessore regionale Razza da parte dei partiti all’Ars

Dopo le minacce di morte giunte all’assessore regionale alla salute Ruggero Razza tramite una lettera minatoria che gli è stata recapitata lo scorso 14 aprile nella sede dell’assessorato di Piazza Ziino a Palermo, si susseguono le attestazioni di solidarietà da parte delle forze politiche e sociali della Regione.

“So che non saranno queste mascalzonate a fermare l’operato cosciente e responsabile dell’assessore alla Sanità, cui vanno i sensi della mia solidarietà e vicinanza – conclude il presidente dei deputati Questori all’ Ars Giorgio Assenza– Al contrario, so per certo che l’amico Ruggero continuerà nella sua proba opera a favore di tutti i cittadini, compresi quanti della cialtroneria malandrina non riescono ancora a liberare le proprie coscienze”.

Anche il gruppo dell’Udc guidato dalla marsalese Eleonora Lo Curto ha diffuso un comunicato stampa, dove si afferma che

“Non sarà una vile minaccia, contenuta in una lettera anonima, a fermare l’assessore Razza nella sua importante funzione e nel percorso di riorganizzazione del sistema sanitario regionale. A lui esprimiamo tutta la nostra solidarietà augurandoci che le indagini siano spedite e consentano di individuare i responsabili. Quando ci si nasconde meschinamente dietro l’anonimato per colpire un uomo delle istituzioni o per contrastare la sua azione oltre a macchiarsi di un atto delinquenziale, si esprime al contempo la propria frustrazione. A Ruggero Razza, a cui va riconosciuto il merito di aver saputo fronteggiare in maniera eccezionale l’avanzata della pandemia, va il nostro pieno sostegno. Sappiano questi delinquenti che ciascuno di noi è Ruggero Razza”.

Solidarietà all’uomo di governo regionale è stata espressa dal gruppo del PD “Nulla può giustificare la gravissima intimidazione subita dall’assessore regionale alla salute Ruggero Razza. E’ spregevole che un rappresentante del governo, in un momento di grave emergenza come quella che stiamo vivendo, venga fatto oggetto di miserabili minacce indegne di un Paese civile. Mi auguro che sull’inquietante episodio si faccia chiarezza in breve tempo. All’assessore esprimo solidarietà a nome mio e del gruppo parlamentare Pd all’Ars”. E’ il commento del capogruppo Pd all’Ars Giuseppe Lupo.

Solidarietà anche da Marianna Caronia esponente della Lega.

“Solidarietà all’assessore Razza per il vile attacco ricevuto. Un gesto gravissimo, che però sono certo non scalfirà minimamente il buon operato sin qui da lui condotto nella lotta contro il Coronavirus. Pieno appoggio anche al Presidente della Regione, Nello Musumeci, il quale si sta distinguendo per fermezza e competenza, in un momento storico delicato e non facile come quello che stiamo vivendo”. Lo riferisce il deputato del PPE, Forza Italia al Parlamento Europeo, Giuseppe Milazzo