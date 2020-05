Ecco la nuova autocertificazione: aggiunto l’incontro con i congiunti

E’ stato diffuso il nuovo modello di autocertificazione che sarà valido dal 4 maggio per spostarsi per apposite e comprovate motivazioni.

Ciò è necessario ai fini del contemimento delvirus Covid-19. Non cambia molto rispetto alla precedente. Si indica sempre la Regione di provenienza e arrivo, la residenza e il domicilio e i motivi dello spostamento che sono gli stessi di prima a cui si aggiunge l’incontro con i congiunti ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso.

Come ha chiarito il Governo, per congiunti si intendono sia i parenti con legame di sangue sia i fidanzati o i rapporti stabili. Ma non gli amici.

Qui la nuova autocertificazione:

