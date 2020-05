Marsala: stop strisce blu e divieti per spazzamento strade fino al 17 maggio

Favorire la permanenza a casa dei cittadini e limitare gli spostamenti dal domicilio solo per motivi di necessità. Questa la finalità dell’Amministrazione comunale di Marsala che, a partire da domani, ha prorogato fino al prossimo 17 maggio la sospensione del pagamento della sosta nelle “strisce blu”, nonché del divieto di sosta per lo spazzamento delle strade.

Dal Comune però continuano a non specificare cosa accade a chi, per il mese di marzo, aveva da poco acquistato una park card mensile e ne ha potuto usufruire solo per pochissimi giorni.