Con la barba le mascherine sono meno efficaci: ecco i tagli promossi e quelli bocciati

La moda che negli ultimi anni aveva segnato il volto di milioni di uomini, sembra giungere al capolinea, dal momento che – con il Covid-19 di mezzo – l’uso delle mascherine non sarebbe così tanto compatibile con la peluria presente sul volto degli uomini. Dalla barba lunga pochi millimetri alla moda hipster, tutto dovrà cambiare. Secondo il CDC americano (Centers for disease control and prevention), rispetto a ben 36 stili di barba, baffi e pizzetto presi in esame, la metà (quindi 18) renderebbero inefficaci le mascherine. A rendere l’idea del problema, ci pensa – sul New York Times – Supriya Narasimhan, infettivologa del Santa Clara Medical Centers di San Jose, California, secondo la quale, se un suo familiare o un amico in questo preciso momento le dicesse di avere deciso di farsi crescere baffi e barba, in via assolutamente prudenziale, gli sconsiglierebbe di farlo.



Ecco i tagli promossi

-Baffetti sottili e corti

-Pizzetto circoscritto

-Tagli che non fanno uscire la peluria dal bordo della maschera

-Barba cortissima che non dia problemi di aderenza con la mascherina



Ecco i tagli bocciati

-Barba folta in stile Verdi o Garibaldi

-Hipster

-Pizzetti folti

-Pizzetti lunghi

-Baffi lunghi o alla messicana

-Basettoni