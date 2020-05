Marsala, Primo Maggio tra drone e verbali. Ecco come è andata

Ultimo weekend prima della cosiddetta fase due e ultimi provvedimenti dei vigili urbani in ottemperanza dell’ormai precedente Dcpm.

“Abbiamo controllato il territorio come avevamo fatto per Pasquetta e 25 Aprile -, ci ha detto la comandante dei vigili urbani di Marsala Michela Cupini -. Le pattuglie sono state presenti tutto il giorno nelle vie d’uscita della città e anche nelle varie contrade del marsalese”.

La dirigente ci dice che anche stavolta si sono avvalsi dell’uso del drone che ha controllato i quartieri popolari di Marsala.

“Dalle immagini che abbiamo registrato – continua – si può notare che specialmente nelle contrade non ci sono stati assembramenti e non è stata segnalata alcuna grigliata sia nei quartieri popolari che nelle contrade”. E’ nella mobilità pedonale che invece si è registrata un’inversione di tendenza, come ci ha detto la stessa Cupini.

“Si abbiamo visto che diverse persone sono scese in strada nella zona del Lungomare e della Salinella per fare i classici “quattro passi. Da quelli che sono stati fermati dai nostri vigili abbiamo potuto constatare che erano tutti nelle quasi immediate vicinanze delle loro case. Ricordo ancora che domenica tre maggio il nuovo provvedimento non sarà ancora in vigore. Quindi occorre rispettare il precedente”. E’ in tema di mobilità veicolare che si è registrata un piccola inversione di tendenza.

“Nei precedenti week end festivi – conclude la comandante – non avevamo elevato alcuna contravvenzione. Questa volta sono stati sei gli automobilisti che hanno trasgredito le disposizioni vigenti in tema di mobilità e ai quali abbiamo elevato l’ammenda perché erano in giro senza un valido motivo”.