Dati Coronavirus 2 maggio: tornano alti i deceduti ma meno ricoveri e positivi

I dati sull’emergenza Coronavirus aggiornati ad oggi, 2 maggio, vede un’impennata nel numero di decessi ma meno ricoveri e meno malati.

Gli attuali positivi sono 100.704, con un aumento di 1.900 contagi in più; mentre il numero di malati è di 239 unità in meno. Del totale positivi 1.539 sono in terapia intensiva (39 in meno rispetto a ieri), 17.357 persone sono ricoverate con sintomi (212 meno di ieri) e 81.808 persone sono in isolamento domiciliare (+12 rispetto a ieri).

I nuovi guariti sono 1.665, raggiungendo quota 79.914 mentre oggi i deceduti sono arrivati a 474 arrivando a un totale di decessi 28.710.

Oggi sono stati fatti 55.412 tamponi (ieri 74.208). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 29,2 tamponi fatti, il 3,4%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è di 209.328.