Proroga dei sindaci in scadenza, Lo Curto pronta ad ulteriori azioni in Aula

“Rimango convinta che la proroga fino in autunno dei mandati per i sindaci in scadenza è una forzatura utile solo a chi rimane in carica e potrà fare una lunga campagna elettorale, già in atto attraverso il proprio ruolo istituzionale – è quanto afferma Eleonora Lo Curto dopo la decisione della commissione Affari Istituzionali dell’Ars che ha bocciato un emendamento in tal senso proposto dalla capogruppo dell’Udc -. Ho notato come i sindaci si siano dati da fare, come una lobby, per impedire l’approvazione del mio emendamento che prevedeva il commissariamento per i comuni in cui si dovevano tenere le elezioni in questa primavera”.

Secondo la deputata marsalese i sindaci delle città chiamate al voto hanno messo in moto una campagna mediatica che evidentemente ha convinto i deputati della stessa maggioranza della quale la Lo Curto fa parte. “Nella I commissione Ars è prevalsa una sorta di ignavia istituzionale – afferma ancora – alla quale ho contrapposto il principio di responsabilità che la politica deve assumersi nel guidare, attraverso processi democratici, i cittadini. Sorprende inoltre la sicurezza del presidente della I commissione Stefano Pellegrino quando afferma con certezza che a settembre quando si vuole far votare non ci sarà recrudescenza dell’infezione da Covid-19.

Tutte le preoccupazioni per il voto subito, relative alla salute, sono pretestuose giacché nella cabina elettorale si entra uno alla volta e con adeguato distanziamento sociale. Bastava solamente prevedere il voto da un sabato al lunedì successivo aumentando anche il numero delle sezioni per tutelare i cittadini sul piano sanitario e garantire la democrazia che così rimane sospesa. Chi deve riflettere rifletta, se serve sono pronta ad una ulteriore azione in parlamento al momento dell’esame del ddl elettorale”.