E’ morto Francesco Lo Trovato. Fondò l’Aias e il Csr

Si è spento poco prima dell’alba a Viagrande (in provincia di Catania) l’ingegnere Francesco Lo Trovato. Aveva 87 anni. E’ stato presidente e direttore generale poi, del Consorzio Siciliano di Riabilitazione e presidente nazionale dell’Aias, di cui ha contribuito alla diffusione con varie sedi aperte sul territorio siciliano, tra cui una anche a Marsala. Negli ultimi anni aveva manifestato anche interesse per la politica, candidandosi alle elezioni regionali del 2012 nella lista Musumeci Presidente e aderendo per un periodo anche a Forza Italia.

Questa la nota pubblicata sulla pagina ufficiale del CSR:

“Oggi è un giorno triste. Alle cinque di questa mattina ci ha lasciati Francesco Lo Trovato, il nostro Ingegnere. Circondato dall’affetto dei suoi cari, ci ha lasciati mentre era a Viagrande, nella città da lui scelta negli anni ‘70, nei luoghi che tanto amava e dove fino a pochissimi giorni fa aveva continuato a lavorare, con la sua grande forza che rimarrà per sempre nelle nostre menti. È stato un grande uomo: un grande padre per le migliaia di ragazzi che hanno frequentato e frequentano i nostri 19 Centri in tutta la Sicilia, un grande padre per i tantissimi operatori a cui ha dato un lavoro, un grande uomo per la Sicilia intera. Un uomo che ha fatto la storia della riabilitazione e dell’inclusione delle persone fragili non solo in Sicilia, fondando le Aias e poi il Csr, ma anche in Italia, prima da segretario generale poi da Presidente nazionale dell’Aias e infine da Presidente d’onore. Un uomo speciale, che non ci stancheremo mai di ringraziare. Oggi la nostra preghiera, silenziosa e purtroppo nel chiuso delle nostre case, va a lui. Ci stringiamo con forza alla famiglia tutta: ai figli, il nostro amato presidente Sergio, la sorella Emanuela, e il “piccolo” Francesco, e alla moglie Milena. Grazie, Ingegnere”.