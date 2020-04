I sindaci in scadenza avranno la proroga del loro incarico. Si torna al voto tra il 15 settembre e il 15 novembre

“Esprimiamo apprezzamento per la decisione della Commissione Affari istituzionali dell’Ars di prevedere lo svolgimento del turno elettorale amministrativo ordinario 2020 per i Comuni nel periodo compreso fra il 15 settembre ed il 15 novembre 2020 nei giorni di domenica e lunedì fino alle 14.00, e di prorogare il mandato dei sindaci e dei consiglieri comunali fino al completamento delle operazioni elettorali rinviate”.

Lo dicono i deputati del PD Giuseppe Lupo e Antonello Cracolici, componenti della prima commissione parlamentare dell’Ars, presieduta dal marsalese Stefano Pellegrino. Adesso l ‘ultima parola spetta all’Ars che domani sarà chiamata ad esitare la legge sul bilancio, dove la norma è contenuta. nei giorni scorsi la capogruppo dell’Udc Eleonora Lo Curto aveva presentato un emendamento che mirava al commissariamento dei comuni in cui la carica del sindaco e quella dei Consiglieri era in scadenza.



Le elezioni degli organi delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali si svolgeranno entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti.

I commissari degli organi delle Città Metropolitane e dei Liberi Consorzi Comunali sono prorogati non oltre il 31 gennaio 2021. Per la Presidenza dei Liberi consorzi comunali saranno candidabili tutti i sindaci in carica.