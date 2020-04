Boom di guariti dal Covid in provincia di Trapani: adesso i positivi sono 67

Sempre meno i positivi in provincia di Trapani. Di giorno in giorno la diminuzione dei soggetti affetti da Coronavirus, al netto di decessi (5) e guarigioni (51), assume dimensioni sempre più incoraggianti in vista dell’inizio della fase 2 del lockdown.

I dati odierni dell’Asp certificano la presenza di 67 soggetti positivi nel territorio trapanese, 10 in meno rispetto a ieri. Appena una settimana fa erano 94: un dato che la dice lunga sull’andamento della curva dei contagi in questa ultima decade di aprile. Persino Salemi, che è stata la comunità più colpita in proporzione agli abitanti, si ritrova con appena 7 positivi. Lecito, a riguardo, attendersi a breve una decisione da parte della Regione, che nelle scorse settimane l’aveva individuata come “zona rossa”.

Questa la distribuzione territoriale nei vari Comuni:

Alcamo 16; Buseto Palizzolo 0; Campobello di Mazara 3; Castellammare del Golfo 0; Castelvetrano 10; Erice 4; Gibellina 1; Marsala 3; Mazara del Vallo 3; Paceco 1; Salemi 7; Trapani 12; Valderice 7.

Resta fermo a 6 il numero dei ricoverati al “Paolo Borsellino” di Marsala, tra il reparto Covid (5) e la Terapia Intensiva (1).

Rispetto a ieri sono 11 i guariti in in più: si tratta in tutti i casi di soggetti negativizzati dopo l’isolamento domiciliare.

In tutto, i tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza sono stati 4.453. I test sierologici condotti su personale sanitario sono invece 3.093.

L’Asp sottolinea, ancora una volta, che la differenza sul numero dei positivi rispetto al dato riportato dalla Regione siciliana (67 contro 94) “è data dal calcolo di soggetti indicati come residenti sul territorio trapanese, che hanno sviluppato la patologia in territorio extraprovinciale dove sono ancora domiciliati, e pertanto non caricabili sulla curva epidemiologica locale”.