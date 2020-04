Ars: la Commissione Bilancio approva emendamento a favore dei cittadini in difficoltà

E’ stato approvato dalla Commissione Bilancio, all’unanimità, un emendamento che concede la possibilità ai Comuni di attivare, oltre le misure per generi alimentari, anche cantieri di servizio, nonché di pagare per i cittadini in difficoltà le utenze domestiche quali luce, gas e canoni di locazione delle superfici abitative delle prime case per il periodo dell’emergenza Covid19.

“Il PD ancora una volta sostiene concretamente con misure fondamentali i bisogni dei cittadini e delle famiglie in difficoltà per le emergenza Coronavirus”, ha fatto sapere l’onorevole trapanese Baldo Gucciardi.